В 20 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился в 168 случаях. 67 874 за всю пандемию проходили лечение от этой болезни. Об этом пишет оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 20 муниципалитетам округа:

Сургут – 42;

Нижневартовск – 21;

Ханты-Мансийск – 15;

Нефтеюганск – 13;

Нягань – 10;

Лангепас – 7;

Урай – 7;

Сургутский район – 7;

Березовский район – 6;

Кондинский район – 6;

Пыть-Ях – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Советский район – 5;

Радужный – 4;

Югорск – 4;

Октябрьский район – 4;

Мегион – 2;

Нижневартовский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, по 6 контакты уточняются. Состояние 127 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.