В 20 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился в 168 случаях. 67 874 за всю пандемию проходили лечение от этой болезни. Об этом пишет оперативный штаб.
Территориально случаи распределились по 20 муниципалитетам округа:
- Сургут – 42;
- Нижневартовск – 21;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нефтеюганск – 13;
- Нягань – 10;
- Лангепас – 7;
- Урай – 7;
- Сургутский район – 7;
- Березовский район – 6;
- Кондинский район – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Советский район – 5;
- Радужный – 4;
- Югорск – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Мегион – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, по 6 контакты уточняются. Состояние 127 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.