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​Более тысячи югорчан вышли на уборку берегов рек

Югра присоединилась к всероссийскому марафону «Дни зеленых действий»

​Более тысячи югорчан вышли на уборку берегов рек
Фото siapress.ru

Более тысячи жителей Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска вышли сегодня, 13 августа, на масштабный субботник по уборке берегов рек в рамках всероссийского марафона «Дни зеленых действий», чьим инициатором стала «Единая Россия». Как сообщает департамент общественных связей Югры, в Сургуте волонтеры очистили более 6 километров береговой полосы Саймы и пойменной части Оби. В Ханты-Мансийске – 1,5 километра берега Иртыша, а в Нижневартовске – 400 метров реки Малый Еган.

«Наш регион – это кладезь природных богатств. Ответственное отношение к этому богатству – залог нашего будущего. Поэтому, единороссы Югры полностью поддерживают любые инициативы, которые способствуют сохранению и улучшению «зеленых» ресурсов. Я уверен, что жители активно подключатся к «Дням зеленых действий», а также формированию «Карты развития Югры» и представят свои предложения в экологическую повестку округа», – сказал по этому поводу депутат думы Югры Василий Филипенко.

Марафон «Дни зеленых действий» стартовал в России в июле и в ближайшее время пройдет по всем регионам страны.


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Сегодня в 21:11, просмотров: 176, комментариев: 0
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