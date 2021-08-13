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В Кондинском районе может упасть ступень ракеты-носителя «Союз»

Часть ракеты «Союз» может упасть на территорию Югры

В Кондинском районе может упасть ступень ракеты-носителя «Союз»
фото: vk.com/kondaadm

На юго-западе Кондинского района, ближе к территориям рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области, может упасть ступень ракеты-носителя «Союз», запуск которой запланирован на ночь 20 августа в космодроме «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также стали известны резервные даты пуска:

  • 21 августа 2021 года – в 03 часа 18 минут местного времени;
  • 22 августа 2021 года – в 03 часа 13 минут местного времени;
  • 23 августа 2021 года – в 03 часа 08 минут местного времени;
  • 24 августа 2021 года – в 03 часа 04 минуты местного времени.

«В связи с этим просим вас ограничить в указанные даты доступ и нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, охотничьих и рыболовных избушках», – сообщает мэрия Кондинского района.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 180, комментариев: 0
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