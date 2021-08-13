Часть ракеты «Союз» может упасть на территорию Югры

На юго-западе Кондинского района, ближе к территориям рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области, может упасть ступень ракеты-носителя «Союз», запуск которой запланирован на ночь 20 августа в космодроме «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также стали известны резервные даты пуска:

21 августа 2021 года – в 03 часа 18 минут местного времени;

22 августа 2021 года – в 03 часа 13 минут местного времени;

23 августа 2021 года – в 03 часа 08 минут местного времени;

24 августа 2021 года – в 03 часа 04 минуты местного времени.

«В связи с этим просим вас ограничить в указанные даты доступ и нахождение в лесу, на автодорогах, лесосеках, охотничьих и рыболовных избушках», – сообщает мэрия Кондинского района.