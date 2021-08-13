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​Юрий Важенин – больше не кандидат в думу Югры. Каковы политические последствия

Югра после выборов 2021 года получит нового сенатора Совета Федерации. Почему не Юрий Важенин?

​Юрий Важенин – больше не кандидат в думу Югры. Каковы политические последствия
Фото council.gov.ru

Легендарный бывший газовик и действующий сенатор Совета Федерации от Югры Юрий Важенин не будет баллотироваться в думу автономного округа. Соответствующие документы поступили в региональную избирательную комиссию. Так как Важенин был выдвинут в верхнюю палату федерального парламента через окружную думу, значит, у Югры будет новый сенатор.

Почему это произошло? Версия, которую высказывают инсайдеры СИА-ПРЕСС в окружном истеблишменте: Юрий Важенин был согласован в качестве сенатора на следующий пятилетний срок, но в какой-то момент этому воспротивилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко, и Наталья Комарова поддержала это решение. А баллотироваться в думу Югры без перспективы перехода на должность сенатора бывшего газовика не устраивала. Говорят, что сам Важенин был в курсе происходящего, но не спешил с заявлением о снятии с выборов.

Сам Юрий Иванович в разговоре с СИА-ПРЕСС сказал, что отказ от участия в выборах – это его осознанное самостоятельное решение, которое не связано с политическими перипетиями и домыслами на этот счет.

На фоне происходящего появились слухи о том, что Юрия Важенина в кресле сенатора заменит Василий Филипенко, сын первого губернатора Югры Александра Филипенко – якобы даже сам бывший глава региона договаривался об этом продвижении. Знакомые с ситуацией представители правительства Югры утверждают, что это не так. Новый представитель региона в Совфеде уже утвержден (хотя имя его пока не называют – хотя бы ввиду того, что ему еще нужно выиграть выборы в окружную думу), но это, по информации источников СИА-ПРЕСС, точно не Василий Филипенко.

Сам он так же заявил о том, что не претендует на кресло сенатора: «Каких-либо предложений об этом мне не поступало, и такой вариант в дальнейшей карьере я сейчас не рассматриваю. Занимаюсь своими текущими проектами». Кроме того, стоит отметить, что

Пока известно лишь то, что Юрия Важенина в списке Сургутской региональной группы «Единой России» на выборах в окружную думу заменит общественник Эдуард Логинов. Каких-то существенных рисков для кампании партии власти это не несет, считают опрошенные редакцией эксперты.

«Уход Юрия Важенина, равно как и Александра Сидорова – репутационная, но не электоральная потеря для «Единой России», – считает политолог Александр Безделов. – Это не потеря из разряда глобальных, так как они не находится на первом плане сургутской политики. Тем более что они изначально двигались по спискам, а не одномандатным округам. Уже через неделю этот сюжет в общественном сознании забудется и будет перекрыт и восполнен активностью партии в СМИ».

Выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу, думу Югры и несколько муниципальных представительных органов пройдут 17-19 сентября.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 318, комментариев: 0
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