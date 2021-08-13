За сутки 172 жителя ХМАО оказались заражены коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразились 172 человека. 67 706 жителей округа проходили лечение за весь период. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи территориально распределились так:

Сургут – 39;

Нижневартовск – 25;

Нефтеюганск – 17;

Ханты-Мансийск – 13;

Советский район – 9;

Урай – 8;

Нягань – 7;

Октябрьский район – 7;

Сургутский район – 6;

Югорск – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Радужный – 4;

Белоярский район – 4.

Кондинский район – 4;

Лангепас – 3;

Мегион – 3;

Нижневартовский район – 3;

Когалым – 2;

Пыть-Ях – 2;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 132 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует пресс-служба оперативного штаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1002 пациента. За сутки излечились 206 человек, за весь период пандемии – 63 792 югорчанина.