За сутки 172 жителя ХМАО оказались заражены коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразились 172 человека. 67 706 жителей округа проходили лечение за весь период. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи территориально распределились так:
- Сургут – 39;
- Нижневартовск – 25;
- Нефтеюганск – 17;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Советский район – 9;
- Урай – 8;
- Нягань – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Сургутский район – 6;
- Югорск – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Радужный – 4;
- Белоярский район – 4.
- Кондинский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Мегион – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Когалым – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 132 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует пресс-служба оперативного штаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1002 пациента. За сутки излечились 206 человек, за весь период пандемии – 63 792 югорчанина.