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Более 1000 пациентов скончались от COVID-19 в Югре за всю пандемию

За сутки 172 жителя ХМАО оказались заражены коронавирусом

Более 1000 пациентов скончались от COVID-19 в Югре за всю пандемию
фото: pexels.com

В Югре за сутки коронавирусом заразились 172 человека. 67 706 жителей округа проходили лечение за весь период. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи территориально распределились так:

  • Сургут – 39;
  • Нижневартовск – 25;
  • Нефтеюганск – 17;
  • Ханты-Мансийск – 13;
  • Советский район – 9;
  • Урай – 8;
  • Нягань – 7;
  • Октябрьский район – 7;
  • Сургутский район – 6;
  • Югорск – 5;
  • Нефтеюганский район – 5;
  • Ханты-Мансийский район – 5;
  • Радужный – 4;
  • Белоярский район – 4.
  • Кондинский район – 4;
  • Лангепас – 3;
  • Мегион – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Березовский район – 1.

«На момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 132 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует пресс-служба оперативного штаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1002 пациента. За сутки излечились 206 человек, за весь период пандемии – 63 792 югорчанина.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 408, комментариев: 0
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