Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о приоритетах в организации парламентской кампании– 2021

В ходе рабочей поездки в Белоярский район губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировала готовность региона к проведению больших выборов. Основной акцент был сделан на соблюдение избирательных прав граждан, обеспечение безопасности хода голосования и его легитимности.

В единый день голосования в Югре пройдут выборы нескольких уровней – в ГД РФ, Тюменскую областную думу, думу ХМАО, местные думы. По словам Натальи Комаровой, в регионе приняты все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и прозрачности процедур голосования.

«9 августа координационный совет по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, участие в котором принял полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, оценил выполнение плана мероприятий по подготовке выборов. Совет признал, что план мы выполняем по набору, времени и качеству запланированных мероприятий. Одновременно работаем в нескольких направлениях: общая безопасность, пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность. Антиковидные мероприятия мы обязаны проводить. Будут внедрены бесконтактные формы, все регламенты разработаны с тем, чтобы разводить потоки и исключать возможность личных контактов», – обозначила глава региона.

Наталья Комарова подчеркнула важность работы, проводимой в округе по формированию корпуса независимых общественных наблюдателей. На базе Общественной палаты Югры создан штаб общественного наблюдения. Более 1 700 общественных активистов прошли необходимую подготовку и готовы к работе в дни голосования. В ближайшее время в регионе будет открыт Центр общественного наблюдения – в дни голосования здесь будет организован процесс видеонаблюдения и оперативного реагирования на выявленные или потенциальные нарушения избирательного права. «Мы практикуем, чтобы общественными наблюдателями были граждане, которые не живут в данном муниципалитете. Такое решение повышает доверие к работе общественных наблюдателей», – считает Наталья Комарова.

Губернатор также обратила внимание на инициативу партии «Единая Россия» по подписанию соглашения «За безопасные выборы». Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений. В рамках соглашения «За безопасные выборы» предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий. «Считаю правильной и своевременной инициативу «Единой России» о безопасных выборах. Соответствующее соглашение подписали пять политических партий страны. Если взять программу каждой политической партии, мы не найдем там раздела, где это невозможно было бы сделать совместно с другими партиями», – обозначила глава региона.

Напомним, что осенью 2021 года в Югре пройдут большие выборы. Жителям региона предстоит избрать 365 депутатов в думы всех уровней, а также глав пяти поселений. ЦИК России принял решение об особенностях голосования. В условиях пандемии, чтобы исключить скопления людей на участках, установлено трёхдневное голосование. Оно пройдет 17-19 сентября.