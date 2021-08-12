16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5671   EUR  86,3457  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наталья Комарова обозначила готовность региона к проведению больших выборов безопасно и легитимно

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о приоритетах в организации парламентской кампании– 2021

​Наталья Комарова обозначила готовность региона к проведению больших выборов безопасно и легитимно
Фото admhmao.ru

В ходе рабочей поездки в Белоярский район губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировала готовность региона к проведению больших выборов. Основной акцент был сделан на соблюдение избирательных прав граждан, обеспечение безопасности хода голосования и его легитимности.

В единый день голосования в Югре пройдут выборы нескольких уровней – в ГД РФ, Тюменскую областную думу, думу ХМАО, местные думы. По словам Натальи Комаровой, в регионе приняты все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и прозрачности процедур голосования.

«9 августа координационный совет по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, участие в котором принял полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, оценил выполнение плана мероприятий по подготовке выборов. Совет признал, что план мы выполняем по набору, времени и качеству запланированных мероприятий. Одновременно работаем в нескольких направлениях: общая безопасность, пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность. Антиковидные мероприятия мы обязаны проводить. Будут внедрены бесконтактные формы, все регламенты разработаны с тем, чтобы разводить потоки и исключать возможность личных контактов», – обозначила глава региона.

Наталья Комарова подчеркнула важность работы, проводимой в округе по формированию корпуса независимых общественных наблюдателей. На базе Общественной палаты Югры создан штаб общественного наблюдения. Более 1 700 общественных активистов прошли необходимую подготовку и готовы к работе в дни голосования. В ближайшее время в регионе будет открыт Центр общественного наблюдения – в дни голосования здесь будет организован процесс видеонаблюдения и оперативного реагирования на выявленные или потенциальные нарушения избирательного права. «Мы практикуем, чтобы общественными наблюдателями были граждане, которые не живут в данном муниципалитете. Такое решение повышает доверие к работе общественных наблюдателей», – считает Наталья Комарова.

Губернатор также обратила внимание на инициативу партии «Единая Россия» по подписанию соглашения «За безопасные выборы». Нынешняя избирательная кампания проходит в условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений. В рамках соглашения «За безопасные выборы» предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий. «Считаю правильной и своевременной инициативу «Единой России» о безопасных выборах. Соответствующее соглашение подписали пять политических партий страны. Если взять программу каждой политической партии, мы не найдем там раздела, где это невозможно было бы сделать совместно с другими партиями», – обозначила глава региона.

Напомним, что осенью 2021 года в Югре пройдут большие выборы. Жителям региона предстоит избрать 365 депутатов в думы всех уровней, а также глав пяти поселений. ЦИК России принял решение об особенностях голосования. В условиях пандемии, чтобы исключить скопления людей на участках, установлено трёхдневное голосование. Оно пройдет 17-19 сентября.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 19:08, просмотров: 314, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 19:47
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:26
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Местный
не нравится
Сегодня в 21:38
Голосуют только с тестом пцр или прививкой?
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 8162
  2. ​Сердечная тема. Ирина Урванцева беседует с Тарасом Самборским // ONLINE 1609
  3. ​Лангепасец вышел из тюрьмы и убил человека 1113
  4. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 1052
  5. ​«Вершина» подешевела почти на 140 миллионов рублей 873
  6. ​Паспортные данные вместо грибов: сургутянин нашел в лесу «ценные» бумаги 843
  7. ​Суд разрешил: Тамара Лычкатая возвращается на работу в СМДТ 822
  8. ​Сургутянин на велосипеде попал под машину и погиб 785
  9. Пропавшего четыре дня назад югорчанина нашли мертвым у опоры ЛЭП 767
  10. ​Закаты на террасе, колонны и личный спортзал: как будет выглядеть новый дом в квартале «Новин» 754
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 8162
  2. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 5343
  3. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 4622
  4. ​Сургут накрыло туманом и снова пахнет гарью 4192
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 3840
  6. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 3650
  7. ​В аэропорту Сургута задержали несколько рейсов 3516
  8. ​Четыре человека на место. Сотня кандидатов пытается попасть в думу Сургута 3400
  9. ​Жители окраины Сургута дождались ремонта дворов 3354
  10. ​В сургутском роддоме — нашествие близнецов 3147
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 13487
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11864
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11513
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 9771
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9373
  6. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9332
  7. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 9077
  8. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8758
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 8747
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 8536

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика