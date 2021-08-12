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​В Югре откроется Центр общественного наблюдения за выборами с видео-стеной и юристами

Югра принимает новые меры по обеспечению прозрачности и легитимности выборов

​В Югре откроется Центр общественного наблюдения за выборами с видео-стеной и юристами
Фото n-vartovs.ru

В Ханты-Мансийске готовится начать работу Центр общественного наблюдения за выборами. Его создаст Общественная палата Югры, рассказала председатель этой структуры Ирина Максимова. Этот центр – один из шагов по обеспечению прозрачности и, как следствие, легитимности больших парламентских выборов в Югре, назначенных на 17-19 сентября.

Главным техническим элементом Центра общественного наблюдения станет «видео-стена» – большой стенд с экранами, на которых будет выведена трансляция с избирательных участков. Вообще круглосуточный прямой эфир на все 60 часов голосования будет идти с 567 участков в Югре и 741 – но на этих участках сосредоточены 87 процентов всех избирателей округа. На остальных точках (как правило, они находятся в труднодоступных местах, откуда сложно дать хороший сигнал) установят видеорегистраторы.

«Это доказательная база. Кто-то утверждает, что на участке что-то произошло, мы поднимаем видео и смотрим – было это или нет. Чтобы не было голословных обвинений. Наговорить можно все, что угодно, а видео – это реальная доказательная база», – комментирует Ирина Максимова.

Возможность включить видео-поток или посмотреть определенный эпизод с любого участка – далеко не весь функционал Центра общественного наблюдения. По сути, это будет координационная площадка для всех независимых контролеров выборного процесса. А Общественная палата Югры, напомним, провела обучение для 1700 жителей региона, которые смогут стать наблюдателями на выборах – и это не весь список, еще будет дополнительное обучение незадолго до главных сентябрьских дней.

Все наблюдатели от ОП Югры будут находиться на связи со своими муниципальными координаторами, и, в случае подозрительных ситуаций или провокаций связываться в первую очередь с ними. Каждая группа координаторов – это представитель штаба по наблюдению, юрист, хорошо разбирающийся в выборном процессе, и представитель СМИ. В свою очередь, если ситуация видится достаточно серьезной – координаторы будут сигнализировать в Центр общественного наблюдения, где находится полноценный штаб юристов и пресс-центр. Там люди со своими техническими и экспертными возможностями будут оценивать и реагировать на ситуацию.

«Мониторинговая группа — это анализ, который является основой всего. Еще есть юридическая группа, которая может разобраться в споре и дать консультацию, например, наблюдателям, на участке которого возникла та или иная ситуация», – объясняет Ирина Максимова.

Кроме того, в Центре будут отдельно отслеживать публикации в соцсетях на тему инцидентов на выборах. Довольно часто они являются следствием некоторого недопонимания, но иногда действительно позволяют выявить нечто серьезное.

Весь процесс усложняется тем, что в этот раз Югра – регион с самой высокой концентрацией выборов в России. Госдума, Тюменская облдума, дума Югры, муниципальные парламенты – некоторые избиратели получат семь бюллетеней. Подсчитывать их предстоит до глубокой ночи, и самая большая нагрузка упадет именно на наблюдателей – им нужно будет контролировать 60 часов электорального процесса (с 8.00 17 сентября до 20.00 19 сентября), а затем еще практически до утра 20 сентября следить за чистотой подсчета и передачи протоколов в территориальные избиркомы. «По завершении процесса подсчета наблюдатели должны получить заверенную копию протокола и сверить данные с информацией на сайте ЦИК. Это очень важно», – подчеркнула Максимова.

Подготовку наблюдателей ОП Югры вела с апреля по июнь при поддержке Общественной палаты России и ассоциации «Независимый общественный мониторинг», а также при участии Ассоциации юристов России, Российского союза молодежи и Адвокатской палаты Югры. За это время обучение прошли 1700 человек, хотя для трехдневного покрытия всех участков нужно более 2200 человек – в палате надеются, что активисты, которые не смогли включиться в первую волну обучения, вольются во вторую, и общественных наблюдателей окажется достаточно. Важно то, что это будут действительно независимые наблюдатели – все остальные на участках будут представлять партии и конкретных кандидатов.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 73, комментариев: 0
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