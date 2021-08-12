Глава депздрава заявил, что вакцинацию от коронавируса начали 501 135 жителей ХМАО

Более полумиллиона жителей Югры вакцинировались первым компонентом от коронавируса. Об этом сообщает глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский на своем аккаунте в Инстаграм.

«По состоянию на 11 августа первым компонентом вакцинированы 501 135 югорчан. Это 30 процентов жителей Югры всех возрастов!», – пишет директор ведомства.

Добровольский также отметил, что запас компонентов вакцины в медицинских организациях превышает 75 тысяч комплектов доз. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба сообщала, что за все время в регион поступило около 575 тысяч комплектов вакцины от коронавируса, с начала августа – около 23 тысяч.

Задача, которая стоит перед регионом — привить 755 тысяч человек. Это будет порядка 60 процентов взрослого населения, что позволит начать формировать коллективный иммунитет. Таким образом, две трети дистанции по пути к выполнению плана автономный округ уже прошел.