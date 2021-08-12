В ХМАО 91% водителей отвлекается на телефон во время поездки

91% югорских автолюбителей пользуется телефоном во время вождения автомобиля. Остальная часть не отвлекается на гаджеты за рулем. В среднем по России этот показатель меньше – 88% респондентов по всей стране признались, что отвлекались на смартфоны, пока вели авто. Об этом сообщает сайт «Дром» со ссылкой на собственный опрос.

Более половины водителей (52%) отвечают на звонки во время поездки. 25% использует для этого беспроводную гарнитуру. 13% используют смартфон за рулем для всего: разговоры, переписки, поиск информации. При этом все респонденты отвечают, что это может привести к печальным последствиям.

«После того как увидел последствия ДТП, произошедшего из-за того, что водитель отвлекся на телефон, больше за рулём к телефону не прикасаюсь», — поделился один из участников опроса.

Другой автолюбитель указал, что если ему необходимо быстро ответить или что-то посмотреть, он ждет остановки перед светофором с таймером. Все остальное – только после конца поездки.

«Это минимум неуважение, когда кто-то зависает и задерживает других, максимум — ведет к ДТП», — пишет другой автолюбитель, с этим мнением согласилось 178 посетителей сайта «Дром».