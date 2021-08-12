170 новых случаев COVID-19 выявлено в Югре за сутки

Число летальных случаев от коронавируса достигло в Югре 999. За последние сутки скончались пять ковид-пациентов в Лангепасе, Мегионе, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Суточный прирост заболевших остается высоким. По данным оперативного штаба региона, за минувший день заразились 170 человек. Лидируют по этому показателю Сургут (40), Нижневартовск (27) и Ханты-Мансийск (16).

Продолжают лечение 2 949 человек. Состояние 138 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 197 югорчан вылечились.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 67 534 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 63 586 югорчан.