В Лангепасе за убийство задержан опасный рецидивист

В Лангепасе задержан 28-летний мужчина, который подозревается в нескольких тяжких преступлениях – убийстве, хулиганстве и проникновение в жилище.

Подозреваемый только в июле освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против собственности. Ранним утром 11 августа, по версии следствия, он убил 24-летнего парня у дома на улице Мира, 44-а.

«Около 4.30 между 24-летним жителем города, решившим заступиться за своего знакомого, и подозреваемым произошла потасовка, в ходе которой последний нанес удар ножом в область груди зачинщику ссоры. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Во время расследования выяснилось, что за пару часов до убийства пьяный подозреваемый проник в чужую квартиру на улице Мира, 40. Ранее он избил жильца третьего подъезда этого же дома.

Сейчас дебошир задержан. Ему грозит длительный срок.