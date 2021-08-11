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В Югре назначили нового начальника по туризму

В ХМАО туризмом будет руководить предприниматель из Урала

В Югре назначили нового начальника по туризму
фото: tourism.admhmao.ru

В Югре назначили нового начальника управления туризма департамента промышленности. Эту должность заняла Наталья Ларионова, которая руководила компанией «Детское бюро путешествий» в Екатеринбурге и основала первый на Урале тематический Парк Сказов.

На сайте правительства ХМАО также указана ее общественная деятельность:

- была членом регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ);

- занимала должность Президента Уральского союза туриндустрии (УСТ);

- входила в состав Совета по развитию туризма в Свердловской области.

Помимо этого, Ларионова была секретарем Арамильского местного отделения партии «Единая Россия» и депутатом Думы Арамильского городского округа.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 344, комментариев: 0
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