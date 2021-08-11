В ХМАО туризмом будет руководить предприниматель из Урала

В Югре назначили нового начальника управления туризма департамента промышленности. Эту должность заняла Наталья Ларионова, которая руководила компанией «Детское бюро путешествий» в Екатеринбурге и основала первый на Урале тематический Парк Сказов.

На сайте правительства ХМАО также указана ее общественная деятельность:

- была членом регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ);

- занимала должность Президента Уральского союза туриндустрии (УСТ);

- входила в состав Совета по развитию туризма в Свердловской области.

Помимо этого, Ларионова была секретарем Арамильского местного отделения партии «Единая Россия» и депутатом Думы Арамильского городского округа.