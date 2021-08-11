Сенатор от Югры Юрий Важенин может отказаться от места в Совете Федерации

Сенатор от Югры Юрий Важенин может отказаться от участия в выборах в окружную думу. Решение об этом будет принято через два дня, сообщил он в телефонном разговоре корреспонденту siapress.ru.

Кресло депутата обеспечило бы ему место в Совете Федерации. В телеграм-каналах, где активно обсуждают возможную отставку югорского сенатора, среди причин называют и то, что место в верхней палате парламента берегут для более удобного кандидата. Однако сам сенатор относится к слухам философски.

«Я приму решение через пару дней. Никаких конфликтов и ни с кем нет. На решение влияют только личные причины», - заверил он.

Отметим, что слухи об уходе Юрия Важенина из Совета Федерации ходят уже несколько месяцев. В марте 2021 года он не стал их комментировать.