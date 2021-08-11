16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5962   EUR  86,3578  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Шесть человек умерли от ковида за сутки в Югре

169 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

​Шесть человек умерли от ковида за сутки в Югре
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Сургуте, Югорске, Нягани, Нефтеюганске, Белоярском и Октябрьском районах умерли ковид-паценты. Число летальных случаев выросло до 994.

Суточная заболеваемость немного снизилась – прирост составил 169 новых случаев COVID-19. Новые зараженные выявлены во всех муниципалитетах. Лидерами остаются Сургут (41) и Нижневартовск (26).

Сейчас лечение проходят 2 981 югорчан. «Состояние 134 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе региона. Излечились за сутки 188 человек.

За весь период пандемии в Югре выявлено 67 364 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 63 389 югорчан.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:23, просмотров: 136, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Если новый главный архитектор привнесет в Сургут пермский опыт преобразования пространств – это будет великолепно 1465
  2. В Нижневартовском районе нашли труп неизвестной женщины // ОРИЕНТИРОВКА 1463
  3. ​Гадость под снос: Это что вообще?! 1460
  4. ​Процесс пошел: сургутяне, живущие в аварийных домах, начнут получать квартиры 1458
  5. Сургутян предупредили о сильном ветре в грядущую среду 1345
  6. Сургутская семья продавала поддельные медсправки и ПЦР-тесты // ВИДЕО 1331
  7. Владельца сургутского полигона ТБО оштрафовали на 300 тысяч 1220
  8. В Югре проверят 12 больниц из-за инцидента в Северной Осетии 1135
  9. Сургутянин зарезал своего знакомого за то, что тот махал ножом 985
  10. ​«Бабушки особого назначения» научатся оказывать первую помощь 984
  1. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 6272
  2. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 5920
  3. ​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста 5430
  4. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 5146
  5. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 4581
  6. Три торговых центра в Нижневартовске эвакуировали из-за лжеминирования 4435
  7. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 4333
  8. ​Сургут накрыл смог от далеких пожаров 4225
  9. ​Сургут накрыло туманом и снова пахнет гарью 3903
  10. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова разговаривает с Тарасом Самборским // ONLINE 3567
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 12896
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11707
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11274
  4. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9180
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9132
  6. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 9054
  7. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8861
  8. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8524
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 8497
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 8360

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика