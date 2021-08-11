169 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в Сургуте, Югорске, Нягани, Нефтеюганске, Белоярском и Октябрьском районах умерли ковид-паценты. Число летальных случаев выросло до 994.

Суточная заболеваемость немного снизилась – прирост составил 169 новых случаев COVID-19. Новые зараженные выявлены во всех муниципалитетах. Лидерами остаются Сургут (41) и Нижневартовск (26).

Сейчас лечение проходят 2 981 югорчан. «Состояние 134 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе региона. Излечились за сутки 188 человек.

За весь период пандемии в Югре выявлено 67 364 случая новой коронавирусной инфекции, излечились 63 389 югорчан.