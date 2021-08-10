Кислородное оборудование 12 больниц Югры проверят до начала выходных

Глава депздрава Югры заявил, что в округе до пятницы проверят кислородное оборудование в 12 больницах после инцидента в Северной Осетии, где из-за прорыва трубы пациентам на ИВЛ перестал поступать кислород – эта авария унесла жизни 11 человек.

«До пятницы мы планируем провести в 12 больницах провести внеплановые проверки состояния кислородных оборудования. Это кислородные концентраторы, газификаторы и специализированные сети для поступления кислорода. А также резервные источники», — рассказал Алексей Добровольский.

Он также уточнил, что это поручение ранее дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.