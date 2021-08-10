Полпред президента в УрФО Владимир Якушев включается в предвыборную работу

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев совершает большое турне. Совсем недавно он побывал в Магнитогорске, где встречался с Владимиром Путиным (это уже, как говорят в политической тусовке, «акции вверх») и обсуждал решение проблем с паводками и пожарами, обрушившихся на некоторые регионы Урала. Затем он поехал в родную Тюмень, после прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ и далее в планах – Ямал. Какой политический подтекст несет эта активность наместника президента – в материале СИА-ПРЕСС.

Очевидно, что подобные статусные визиты, равно как и любую политическую активность в ближайшие полтора месяца, следует рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов. Владимир Якушев возглавил список «Единой России» в группе регионов – Тюменская область, Югра, Ямал и Курганская область. Теперь его популярность, узнаваемость и имидж – один из факторов проведения компании и ее итогов для партии власти.

Его популярность в Тюменской области, где помнят бывшего губернатора, избранного в 2014 году с результатом в 86 процентов, все еще велика. Однако на «северах» рейтинги все же ниже. Хотя автономные округа во время тех самых выборов семь лет назад и показали 82-83 процента поддержки, но явка там была не очень высокой – 53 процента на Ямале и 34 процента в Югре. Сейчас же, по информации источников СИА-ПРЕСС в региональном истеблишменте, задача стоит собрать 45 процентов за список «Единой России» при явке в 45 процентов. Напомним, что в 2016 году, когда волна «крымского консенсуса» была еще высока, на выборы в Госдуму пришли 48 процентов и «Единую Россию» поддержали 54 процента.

«Цель его визита понятна – подготовка к выборам. Якушев возглавляет партийный список в нескольких регионах Урала, ему важно показать, что он включен в проблематику и повестку каждого из них, поддерживает и помогает местной власти решать проблемы людей, – рассказывает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. – При этом ему нет необходимости особо работать над узнаваемостью, его и так все знают. Скорее, он будет везде демонстрировать погруженность в реалии и поддержку местной власти, чтобы показать – нет никаких партийных и внутриэлитных разногласий, есть одна цель – успешное проведение выборов».

Поэтому полпред во время общения с журналистами и других публичных высказываниях был сдержан в оценках и переводил потенциально конфликтные и проблемные вопросы в конструктивное русло. Так, например, он обещал обсудить с Натальей Комаровой вопрос злосчастной больницы-долгостроя в Нижневартовске, чтобы помочь в завершении этого объекта. Он также анонсировал возможность для Югры взять инфраструктурный кредит у федерального бюджета под три процента, чтобы строить один из главных объектов пятилетия – второй мост через Обь в районе Сургута.

В Сургутском районе Якушев посетил «Стойбищную школу-сад» в «Городе детства» в Лянторе, осмотрел новый район Ханты-Мансийска «Иртыш-2», где благоустройство делается при помощи нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (его, к слову, полпред курировал, будучи министром строительства и ЖКХ), а также молодежно-досуговый центр в столице округа. Во время пресс-конференции он заявил, что с момента регистрации списка «Единой России» на выборах в Госдуму он уйдет в отпуск. Но, по мнению опрошенных СИА-ПРЕСС политологов, это не принципиальный вопрос – статус полпреда президента за Якушевым сохранится и в нерабочие дни.

Стоит ожидать, что в ближайшие недели увеличится его присутствие в информационной повестке Югры, избирателям будет показана причастность полпреда к решению конкретных проблем и участию в важных, улучшающих жизнь людей проектах. «Сейчас Якушеву важно продемонстрировать тесную взаимосвязь в работе всех уровней власти», – резюмировал Данилин.