Фестиваль косплея, фантастики и комиксов «Югракон» пройдет 23 октября онлайн

Третий фестиваль косплея, фантастики и комиксов «Югракон» пройдет 23 октября в онлайн формате. Заявки от всех желающих принимаются до 25 сентября в номинациях:

«Косплей». Принимаются работы от участников с 12 лет, а также от объединений, профессиональных коллективов и студий. Иногородние конкурсанты могут выслать видео своего дефиле в костюме (как если бы выступление шло на сцене), остальные смогут прийти на съемку лично – информацию организаторы пришлют отдельно. Подать заявку нужно или выслать видео нужно на электронную почту bifrest_asgard@mail.ru.

«Фотокосплей». Здесь уже могут поучаствовать и фотографы. Принимаются работы по мотивам аниме, манги, видеоигр, настольных игр, мультфильмов, комиксов, книг, фильмов и сериалов.

«Комиксы». Работы принимаются как от новичков, так и от профи. Рекомендованные темы: достижения человечества в технологиях; научный детектив, триллер, драма, комедия и так далее; манга о технологиях будущего; космические приключения. Стилистика и манера исполнения может быть любая.

«Фанфики». Участники смогут с 15 августа по 11 сентября предложить свое видение на любое художественное произведение.

Все подробности о конкурсах читайте в Положениях на сайте www.raionka.ru.