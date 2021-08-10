В ХМАО за сутки зарегистрирован 171 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в 18 муниципалитетах Югры зарегистрирован 171 новый случай COVID-19. Четверо кови-пациентов скончались – в Нефтеюганске, Советском районе, Сургуте и Ханты-Мансийске.

На данный момент лечение продолжают 3 006 человек. Наибольший суточный прирост заболевших в Сургуте (47), Нижневартовске (35) и Нефтеюганске (14).

«Состояние 129 пациентов тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе региона.

Излечился за сутки 191 человек.

Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 67 195 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 63 201 югорчанин, умерли 988 человек.