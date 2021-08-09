За сутки «корону» подхватили 175 югорчан

Число ковидных больных в Югре продолжает расти: за прошедшие сутки «корону» подхватили 175 человек, передает региональный оперштаб. Новые случаи заболевания обнаружены в 18 муниципалитетах. По традиции, пальма первенства — у самого крупного из них: в Сургуте зафиксировано 56 случаев заболевания.

«На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у двух — бессимптомно», — говорят в оперштабе.

Вместе с новыми данными общее число случаев коронавируса в Югре достигло 67 024. Из них 63 010 югорчан уже излечились, 130 находятся в больницах в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ — 104 пациента. Увеличивается число жертв COVID-19 — оно подбирается к тысяче. За воскресенье скончались 6 человек, доведя количество смертей за все время пандемии до 984.