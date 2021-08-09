В Югорске группа молодых людей забила кирпичом собаку

В Югорске молодые люди забили кирпичом собаку, которая за ними увязалась. Жестокие видео и фото с убитым животным попало в соцсети – на нем один из горожан проверяет, жива ли хаски, а другой якобы роет могилу. Об этом сообщает информационное агентство «2 ГОРОДА».

По информации СМИ, ролик распространили сами живодеры: присылали друзьям и знакомым, один из них выставил материалы у себя на странице во «ВКонтакте». Позже все публикации были удалены.

Как считают сами горожане, собака, скорее всего, была домашней, раз подпускала к себе людей. Фото похожей хаски также ранее видели в объявлениях о пропаже.

Полиция отреагировала на этот инцидент: на сегодняшний день проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.