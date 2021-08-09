В Югре всех бездомных привили от ковида

В Югре завершилась вакцинация от коронавируса бездомных людей, находящихся в учреждениях социального обслуживания.

«Депсоцразвития Югры была организована работа по вакцинации от COVID-19 получателей социальных услуг из числа лиц без определенного места жительства, находящихся в учреждениях социального обслуживания, негосударственных организациях, в том числе выявленных службой «Социальный патруль». В настоящее время все 100% из них привиты», - сообщили ТАСС в региональном департаменте социального развития.

Вакцинировать людей без определенного места жительства начали в округе в начале лета на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

В Югре прививки против ковида поставили больше 480 тысяч человек. Более 390 тысяч завершили вакцинацию.

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