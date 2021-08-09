Жителей Мегиона предупредили о гуляющих по дачам медведях

В Мегионе медведи продолжают держать в напряжении дачников. Дикого зверя заметили на территории садово-огороднического товарищества «Ивушка» в воскресенье, 8 августа.

«По сообщению МКУ «Управление гражданской защиты населения», 8 августа на пульт оперативного дежурного ЕДДС г.Мегиона поступило телефонное сообщение о том, что на территории садово-огороднического товарищества «Ивушка» гуляет молодой медведь, возрастом около 1 года, возможно не один. Жителям следует быть бдительными и осторожными! При обнаружении медведя необходимо сообщить в дежурную часть по 02 (с мобильного телефона 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу 112», - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации города во «ВКонтакте».

Медведь приходил в СОТ «Ивушка» в июле. Кроме того, косолапые гуляют в районе Таежного озера. Сообщения о встрече с дикими животными публикуют в местных пабликах регулярно. Специалисты рекомендуют не держать открытыми мусорки и не прикармливать зверей.