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Владимир Якушев обсудит легендарный долгострой Югры с губернатором

Югру посетит полпред президента в УрФО Владимир Якушев

Владимир Якушев обсудит легендарный долгострой Югры с губернатором
Фото: vsluh.ru

В понедельник, 9 августа, с рабочим визитом в Югру приедет полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В Ханты-Мансийске вместе с губернатором региона Натальей Комаровой примет участие в заседании, посвященном подготовке и проведении выборов. Также ему представят опыт Сургутского района в части организации частично дистанционного обучения детей коренных народов Севера на родовых угодьях - проект «Стойбищная школа-сад» на примере работы лянторского детского сада «Город детства». Также Якушев посетит объекты благоустройства и поучаствует в пресс-конференции для местных СМИ.

Известно, что одной из тем для обсуждения с губернатором Югры на повестке стоит тема больницы-долгостроя в Нижневартовске.


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08 августа в 18:00, просмотров: 507, комментариев: 0
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