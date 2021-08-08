За сутки в Югре скончались семь пациентов с коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 175 человек. За всю пандемию 66 852 жителя округа проходили лечение. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 52;

Нижневартовск – 26;

Ханты-Мансийск – 15;

Нефтеюганск – 14;

Сургутский район – 9;

Урай – 8;

Нягань – 7;

Югорск – 5;

Советский район – 5;

Мегион – 4;

Пыть-Ях – 4;

Октябрьский район – 4;

Лангепас – 3;

Березовский район – 3;

Кондинский район – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Белоярский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Когалым – 1;

Покачи – 1;

Радужный – 1.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 169 случаях. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 139 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 978 человек, из них за последние сутки – 7. Излечились 113 человек, за весь период пандемии – 62 922 югорчанина.