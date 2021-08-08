За сутки в Югре скончались семь пациентов с коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 175 человек. За всю пандемию 66 852 жителя округа проходили лечение. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах ХМАО:
Сургут – 52;
Нижневартовск – 26;
Ханты-Мансийск – 15;
Нефтеюганск – 14;
Сургутский район – 9;
Урай – 8;
Нягань – 7;
Югорск – 5;
Советский район – 5;
Мегион – 4;
Пыть-Ях – 4;
Октябрьский район – 4;
Лангепас – 3;
Березовский район – 3;
Кондинский район – 3;
Нефтеюганский район – 3;
Ханты-Мансийский район – 3;
Белоярский район – 2;
Нижневартовский район – 2;
Когалым – 1;
Покачи – 1;
Радужный – 1.
«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 169 случаях. По 6 контакты устанавливаются. Состояние 139 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 978 человек, из них за последние сутки – 7. Излечились 113 человек, за весь период пандемии – 62 922 югорчанина.