За сутке в ХМАО выявлено 179 новых случаев коронавируса

Ежедневный прирост числа ковидных больных в Югре снижается: за пятницу, 6 августа, в регионе выявлено 179 новых случаев заболевания — это на пять меньше, чем днем ранее. Как передает региональный оперштаб, новые пациенты обнаружены в 20 муниципалитетах ХМАО, в том числе в самых круных — Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске: традиционно они стали идерами по количеству выявленных случаев заболевания.

«На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у троих — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

Вместе с новыми случаями общее количество ковидных больных за всю пандемию в ХМАО увеличилось до 66 677. Из них большая часть — 62 809 югорчан — уже излечились. Скончался 971 человек, четверо из них — за минувшие сутки. В больницах лежат 143 пациента в тяжелом состоянии, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.