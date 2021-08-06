В двух муниципалитетах Югры продлен локдаун до середины августа

В Югорске и Советском продлили самоизоляцию до 15 августа для невакцинированных граждан. Таким образом, в этих двух муниципалитетах продолжаются ограничения на работу кинотеатров, фитнес-клубов и ночной прием посетителей в общепите. Об этом пишет URA.RU.

Также жители Югорска и Советского теперь должны сообщать о своих передвижениях в системе «Цифровое уведомление». При этом в указанных муниципалитетах и Урае ввели запрет на ремонтные работы после 19:00 и до 15:00 часов следующего дня, в воскресенье и праздничные дни ремонт запрещен.