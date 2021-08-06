Санврачи не обнаружили в городах ХМАО превышения вредных веществ в воздухе из-за смога

Роспотребнадзор Югры заявил, что в муниципалитетах региона гигиенические нормативы содержания продуктов горения в воздухе не выявлено. Исследования проб прошли в Сургуте, Лангепасе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Когалыме, где днем ранее жители заметили дымку.

«Мониторинг состояния приземного слоя атмосферного воздуха показал отсутствие превышения гигиенических нормативов содержания продуктов горения. Предельно-допустимых концентраций во всех мониторинговых точках не превышены. Исследования продолжаются с периодичностью два раза в день», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что смог в города ХМАО пришел из Якутии, где горят леса. По мнению специалиста отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС, задымленность может сохраниться в Сургуте до конца недели.