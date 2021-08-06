Ущерб от киберпреступлений в Югре вырос в два раза

За первые шесть месяцев 2021 года в Югре совершено 4 057 киберпреступлений. Это на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года. При этом ущерб вырос на 83 процента – до 268 млн рублей. При этом банки возвращают потерпевшим только семь процентов средств, так как люди сами раскрывают преступникам свои личные данные.

По статистике УМВД округа, большая через Интернет совершено 3 237 преступлений, (+30%), по средствам мобильной связи – 2 064 (-2%). Свыше 40 процентов IT-преступлений квалифицируется как мошенничество, четверть – кража.

В Сургуте за полгода от онлайн-мошенников пострадали 749 человек. Мошенники заработали на них 67 миллионов рублей.

Заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин о том, как не стать жертвой киберпреступников.

