В ХМАО объявлен конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей

В Югре стартовал конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Заявки от кандидатов принимаются до 30 августа.

На пост омбудсмена могут претендовать люди с высшим образованием и достигшие 30 лет. В департамент экономического развития необходимо предоставить пакет документов: заявление, биографию, информацию о трудовом стаже, рекомендации органом местного самоуправления, анкету, копии паспорта, документов о высшем образовании, трудовой книжки.

Документы принимаются по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, этаж 4, каб. 421. Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Ханты-Мансийске: +7 (3467) 36-01-90, добавочные 4330, 4324.

Сегодня бизнес-омбудсменом региона является Николай Евлахов. Срок его полномочий истекает в декабре 2021 года.