В Югре зарегистрировано 184 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в 20 муниципалитетах Югры зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (45), Нижневартовск (25) и Ханты-Мансийск (15).

На данный момент лечение от коронавируса в медучреждениях округа проходят 2907 человек. «Состояние 140 пациентов тяжелое, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе региона.

Суточная смертность от ковида остается высокой уже несколько недель. Накануне скончались пять пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев выросло до 967 человек.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 66 498 случаев новой коронавирусной инфекции. Излечились 62 624 югорчан.