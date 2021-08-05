Югра вскоре получит новое современное судно для пассажирских перевозок

В Нижегородской области на воду спущено головное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», который будет возить пассажиров по рекам Югры. На церемонии присутствовала Наталья Комарова. «Отличительная черта нашего края – наличие большого количества водоемов – сотни тысяч водных объектов, включая такие великие реки, как Иртыш и Обь. В нашем регионе есть труднодоступные поселения, в которые сезонно можно добраться водным транспортом. Сегодняшний «Метеор» мы зачисляем на службу югорчанам», – цитирует губернатора Югры департамент общественных и внешних связей.

Этот «Метеор» и второе судно, заказанное Югрой и планируемое к поставке в 2022 году, будут перевозить пассажиров по маршрутам «Ханты-Мансийск – Урманный» и «Приобье – Березово – Нижние Нарыкары». Эти корабли строит центральное конструкторское бюро имени Алексеева. Еще два судна округ заказал у Зеленодольского завода имени Горького.

По словам Натальи Комаровой, сейчас идет проработка вопроса о создании новой плавучей поликлиники – двухпалубного судна, которое позволит проходить диспансеризацию тысячам югорчан, которые живут в отдаленных поселениях. «Мы единственные в Российской Федерации имеем опыт размещения поликлиники на речном судне. Это позволяет оказывать медицинские услуги в труднодоступных населенных пунктах на высоком уровне», – сказала губернатор Югры.