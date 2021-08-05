Жителя Югры, разжигающего в соцсетях ненависть к верующим, осудили на три года условно

Житель Когалыма призывал в Инстаграме уничтожать людей иной веры. Кроме того, мужчина разместил ряд публикаций и комментариев с сообщением о том, что к представителям другой религиозной конфессии необходимо применять силу, а также оскорблял их и негативно высказывался.

«Во время следствия и судебного разбирательства под тяжестью имеющихся улик подсудимый признал вину. Приговором Когалымского городского суда, с учетом мнения прокурора, подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу», –комментирует СК Югры.