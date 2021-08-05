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​Снова непогода: в Югре ожидаются грозы и сильный ветер

На северо-запад ХМАО надвигаются грозы и порывистый ветер

​Снова непогода: в Югре ожидаются грозы и сильный ветер
Фото: pixabay.com

В северо-западных районах Югры в пятницу, 6 августа, ожидается неблагоприятная погода: сильные дожди с грозами, днем при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение об опасных явлениях погоды опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

При этом в регионе будет достаточно тепло: ночью +12,+17 °С, днем +22,+27 °С, по северо-западу +16, +21 °С. Грозы, дожди и туман задержатся в регионе и на выходные.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, дождливо будет до следующего четверга. Возможно, осадки смоют смог от пожаров в Якутии, который накрыл город сегодня.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 601, комментариев: 0
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