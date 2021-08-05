За сутки в ХМАО 189 человек заразились коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 189 человек. За всю пандемию лечение проходили 66 314 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи распределились по 21 муниципалитету:

Сургут – 52;

Нижневартовск – 32;

Ханты-Мансийск – 19;

Нефтеюганск – 12;

Советский район – 11;

Лангепас – 8;

Урай – 8;

Нягань – 7;

Сургутский район – 7;

Кондинский район – 6;

Югорск – 5;

Нижневартовский район – 5;

Мегион – 3;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 3;

Нефтеюганский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1;

Покачи – 1;

Белоярский район –1;

Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 136 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 962 человек. За сутки излечились 202 человека, за весь период пандемии – 62 407 югорчан.