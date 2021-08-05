За сутки в ХМАО 189 человек заразились коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 189 человек. За всю пандемию лечение проходили 66 314 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.
Новые случаи распределились по 21 муниципалитету:
- Сургут – 52;
- Нижневартовск – 32;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Нефтеюганск – 12;
- Советский район – 11;
- Лангепас – 8;
- Урай – 8;
- Нягань – 7;
- Сургутский район – 7;
- Кондинский район – 6;
- Югорск – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Мегион – 3;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Нефтеюганский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Когалым – 1;
- Покачи – 1;
- Белоярский район –1;
- Октябрьский район – 1.
«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По 2 контакты устанавливаются. Состояние 136 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 962 человек. За сутки излечились 202 человека, за весь период пандемии – 62 407 югорчан.