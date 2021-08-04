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Чуть более 50% педагогов Югры ищут дополнительную подработку

Более трети учителей в ХМАО работают на двух ставках

Чуть более 50% педагогов Югры ищут дополнительную подработку
фото: pexels.com

В Югре чуть более половины учителей работают на нескольких ставках. Это выяснил исследовательский центр Зарплаты.ру, отметив, что несмотря на высокий спрос на специалистов сферы образования, им все равно приходится искать подработку.

Так, 37% педагогов сообщили, что берут несколько смен в своей школе или ищут возможность заработать в другой. 34% респондентов выбрали классное руководство, а 18% берутся за детей, которые из-за здоровья учатся дома. Только 9% занимаются репетиторством.

Кроме того, 63% участников опроса заявили, что во время дистанционного обучения нагрузка увеличилась в разы.

«Больше всех в стране зарабатывают педагоги в Москве и Санкт-Петербурге – в среднем их зарплата составляет 100 000 рублей, а также молодые специалисты, готовые поехать работать в сельскую школу или отдаленные поселки. В Югре средняя зарплата учителя составляет 40 000», – прокомментировали в пресс-центре Зарплаты.ру.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 333, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 18:53
Некоторые и рады не брать дополнительную нагрузку и классное руководство.. Но учителей не хватает! Нет учителей! Тю-тю!
Вот и приходиться им пахать!

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