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​Югорчанин отправился в вояж до Уфы на велосипеде

Велосипедист из Югры две недели ехал из Мегиона в Уфу

​Югорчанин отправился в вояж до Уфы на велосипеде
Фото: И. Ахмадеев в Инстаграме

Мегионец Ильдар Ахмадеев проехал почти 2000 километров на велосипеде. Из своего родного города он 20 июля отправился в путь до столицы республики Башкортостан – Уфы. На трассе велотуриста с табличкой «Мегион-Уфа» заметили путешественники из Нижневартовска и рассказали о нем в местных пабликах в соцсетях.

Историями из своего вояжа Ильдар делится в личном аккаунте в Инстаграме. В последнем посте он сообщает, что от цели его отделяют почти 100 километров. Делая остановки на перекус и ночлег в населенных пунктах, ночуя в палатке, мужчина не спеша путешествует по России. «Местами тяжело морально и физически. Местами прямо радостно и легко», – делится впечатлениями о поездке велотурист.

Обратно в Мегион Ильдар планирует добираться на поезде, потому как не успеет вернуться на велосипеде до конца отпуска.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 371, комментариев: 0
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