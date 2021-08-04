Велосипедист из Югры две недели ехал из Мегиона в Уфу

Мегионец Ильдар Ахмадеев проехал почти 2000 километров на велосипеде. Из своего родного города он 20 июля отправился в путь до столицы республики Башкортостан – Уфы. На трассе велотуриста с табличкой «Мегион-Уфа» заметили путешественники из Нижневартовска и рассказали о нем в местных пабликах в соцсетях.

Историями из своего вояжа Ильдар делится в личном аккаунте в Инстаграме. В последнем посте он сообщает, что от цели его отделяют почти 100 километров. Делая остановки на перекус и ночлег в населенных пунктах, ночуя в палатке, мужчина не спеша путешествует по России. «Местами тяжело морально и физически. Местами прямо радостно и легко», – делится впечатлениями о поездке велотурист.

Обратно в Мегион Ильдар планирует добираться на поезде, потому как не успеет вернуться на велосипеде до конца отпуска.