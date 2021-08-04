В Лангепасе санврачи закрыли магазин федеральной торговой сети за ковид-нарушения

В Лангепасе специалисты местного отделения Роспотребнадзора через суд закрыли «Детский мир». Магазин не прошел ковид-проверку. Впрочем, на исправление владельцу торговой точки дали десять суток – именно столько магазин будет закрыт для покупателей.

«Юридическим лицом ПАО «Детский мир» были грубо нарушены обязательные требования по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В магазине отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, разрешенные к использованию в присутствии людей. Это обстоятельство квалифицировано как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина), создающее угрозу причинения вреда жизни и здоровью посетителей», - объяснили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

В Югре регистрируется подъем заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в Лангепасе заразились десять человек.