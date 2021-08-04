190 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в 20 муниципалитетах Югры зарегистрировано 190 новых случаев COVID-19. Лидерами по суточному приросту остаются Нижневартовск (49) и Сургут (39). У 42 новых пациентов при обращении была диагностирована пневмония.

На данный момент лечение от коронавируса проходят 2 962 человека. Состояние 142 пациентов тяжелое, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число летальных случаев выросло до 958. Умерли три человека в Сургуте, Нижневартовске и Мегионе.

За весь период пандемии в округе подтверждено 66 125 случаев новой коронавирусной инфекции.