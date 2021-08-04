В Югре зафиксирован рекордный объем выдачи ипотеки

За первые шесть месяцев 2021 года жители Югры взяли 19 тысяч ипотечных кредитов на сумму 57 миллиардов рублей. Это – на 65 процентов больше, чем год назад. Эксперты называют объем выданных кредитов за это полугодие – рекордным. Рост отмечен во всех регионах тюменской «матрешки».

«Росту ипотечного рынка региона способствовали реализация различных государственных льготных программ для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств. Ставки по ипотеке в регионе достигли исторического минимума: в Тюменской области в июне она составила 6,9 процента годовых, в ХМАО–Югре – 7,2 процента годовых, в ЯНАО – 7,1 процента. Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 16 процентоов и составил на Ямале 3,5 млн рублей, в Югре – 3 млн рублей, в Тюменской области – 2,6 млн рублей. Средний срок увеличился с 18 до 20 лет», - рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

Тюменцы за первое полугодие взяли 15 тысяч жилищных кредитов на 38 млрд рублей (+80%), ямальцы – 6 тысяч на 21 млрд рублей (+65%). Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам «тюменской матрешки», увеличилась за год более чем на 20 процентов и на 1 июля 2021 года превысила 528 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной – менее одного процента.