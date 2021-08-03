За последнюю неделю в Югре снизились темпы вакцинации против коронавируса. Этим фактом обеспокоен департамент здравоохранения округа. Так с 19 по 25 июля вакцинировались 22 146 человек, а за предыдущую неделю – с 26 июля по 1 августа – 18 950. Снижение составило более чем три тысячи человек. Об этом сообщили во время регионального оперштаба.

Планировалось, что к 1 ноября врачи смогут привить один миллион югорчан, чтобы сформировалась защита к очередному подъему заболеваемости. В таких условиях показателя вряд ли удастся достичь. При этом в Депздраве отметили, что дефицита вакцины нет.

«Вакцины в округе достаточно. Свободных талонов на портале «Госуслуги» 18 298, работает 142 пункта вакцинации с пропускной способность более пяти тысяч человек за смену», – заявила замглавы Депздрава Югры Елена Касьянова.