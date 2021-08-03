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​Депздрав обеспокоен снижением темпов вакцинации от COVID-19

В Югре снизились темпы вакцинации против коронавируса

​Депздрав обеспокоен снижением темпов вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

За последнюю неделю в Югре снизились темпы вакцинации против коронавируса. Этим фактом обеспокоен департамент здравоохранения округа. Так с 19 по 25 июля вакцинировались 22 146 человек, а за предыдущую неделю – с 26 июля по 1 августа – 18 950. Снижение составило более чем три тысячи человек. Об этом сообщили во время регионального оперштаба.

Планировалось, что к 1 ноября врачи смогут привить один миллион югорчан, чтобы сформировалась защита к очередному подъему заболеваемости. В таких условиях показателя вряд ли удастся достичь. При этом в Депздраве отметили, что дефицита вакцины нет.

«Вакцины в округе достаточно. Свободных талонов на портале «Госуслуги» 18 298, работает 142 пункта вакцинации с пропускной способность более пяти тысяч человек за смену», – заявила замглавы Депздрава Югры Елена Касьянова.


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03 августа в 16:54, просмотров: 510, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
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03 августа в 18:34
Духовные лидеры добрых половин человечества не сходят с ума теориями заговоров и вреда вакцинации, у них просто всё в порядке с кукушкой.
Марина Пудовкина
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03 августа в 19:13
Предлагаю Депздраву обеспокоиться ещё и следующим:
Люди вакцинировались в Поликлинике №1 г. Сургута. Вакцинировались ЭпиВакКороной. Вторая доза была поставлена группе людей 04.05. Потом людям из группы позвонили и пригласили на сдачу анализа на поствакцинальный иммунитет. Люди пришли и сдали этот анализ 23.05. С этого дня прошло уже больше двух месяцев, но результаты анализов не говорят. А почему? Что скрывают? Появился у людей иммунитет или не появился и нужно идти прививаться чем-то другим? В общем, до каких уже пор???!
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