За последнюю неделю в Югре снизились темпы вакцинации против коронавируса. Этим фактом обеспокоен департамент здравоохранения округа. Так с 19 по 25 июля вакцинировались 22 146 человек, а за предыдущую неделю – с 26 июля по 1 августа – 18 950. Снижение составило более чем три тысячи человек. Об этом сообщили во время регионального оперштаба.
Планировалось, что к 1 ноября врачи смогут привить один миллион югорчан, чтобы сформировалась защита к очередному подъему заболеваемости. В таких условиях показателя вряд ли удастся достичь. При этом в Депздраве отметили, что дефицита вакцины нет.
«Вакцины в округе достаточно. Свободных талонов на портале «Госуслуги» 18 298, работает 142 пункта вакцинации с пропускной способность более пяти тысяч человек за смену», – заявила замглавы Депздрава Югры Елена Касьянова.
Люди вакцинировались в Поликлинике №1 г. Сургута. Вакцинировались ЭпиВакКороной. Вторая доза была поставлена группе людей 04.05. Потом людям из группы позвонили и пригласили на сдачу анализа на поствакцинальный иммунитет. Люди пришли и сдали этот анализ 23.05. С этого дня прошло уже больше двух месяцев, но результаты анализов не говорят. А почему? Что скрывают? Появился у людей иммунитет или не появился и нужно идти прививаться чем-то другим? В общем, до каких уже пор???!