Боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио

Еще один спортсмен из Югры претендует на «золото» Олимпиады в Токио. В финал олимпийского турнира прошел боксер Альберт Батыргазиев, одолев кубинца Лазаро Альвареса в полуфинальном поединке в весовой категории до 57 кг. Бой завершился со счетом 3:2. Так, россиянин в финале встретится с американцем Дьюком Рэганом, победившим ганца Самуэля Такьи, сообщает РИА Новости. Бой состоится 5 августа.

Ранее siapress.ru писал, что первым в истории россиянином, взявший олимпийского золото в тхэквондо, стал вартовчанин Максим Храмцов. Эксклюзивное интервью с чемпионом читайте здесь.