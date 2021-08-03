Дело о кровавой бойне в Мегионе передано в суд

Следователи Мегиона завершили работу над уголовным делом о кровавой трагедии в СОТ «Ивушка». В мае 2021 года во время застолья там погибли два человека, еще одна женщина была тяжело ранена.

Около часу ночи 9 мая 35-летний мужчина пришел на дачу, где его 31-летняя сожительница гуляла на дне рождения друзей. Мужчина был очень зол из-за ревности и из-за того, что его любимая не хочет возвращаться домой, поэтому вооружился охотничьим ружьем. Ревнивец открыл огонь, даже не войдя в дом. Дробовой заряд пробил деревянную входную дверь и ранил в голову 34-летнюю женщину. Войдя внутрь, он выстрелом в голову убил свою девушку. После этого злоумышленник совершил самоубийство.

Случайно раненную женщина медикам удалось спасти. Уголовное дело возбудили по факту убийства и покушения на убийство.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база и в связи с отказом представителя обвиняемого от прекращения уголовного преследования в связи со смертью, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.