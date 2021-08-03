В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 195 человек

В Югре за сутки коронавирусом заразились 195 человек. За всю пандемию лечение проходили 65 935 жителей региона. Об этом пишет оперштаб.

Территориально случаи распределены по 19 муниципалитетам:

Нижневартовск – 49;

Сургут – 38;

Сургутский район – 14;

Нефтеюганск – 11;

Ханты-Мансийск – 11;

Нижневартовский район – 11;

Нягань – 9;

Березовский район – 8;

Мегион – 7;

Урай – 7;

Радужный – 5;

Югорск – 5;

Советский район – 5;

Кондинский район – 4;

Нефтеюганский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Белоярский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1.

«На момент выявления у 153 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 190 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 145 пациентов тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 955 человек. За сутки излечился 181 человек, за весь период пандемии – 62 006 югорчан.