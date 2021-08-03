В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 195 человек

В Югре за сутки коронавирусом заразились 195 человек. За всю пандемию лечение проходили 65 935 жителей региона. Об этом пишет оперштаб.
Территориально случаи распределены по 19 муниципалитетам:
- Нижневартовск – 49;
- Сургут – 38;
- Сургутский район – 14;
- Нефтеюганск – 11;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нижневартовский район – 11;
- Нягань – 9;
- Березовский район – 8;
- Мегион – 7;
- Урай – 7;
- Радужный – 5;
- Югорск – 5;
- Советский район – 5;
- Кондинский район – 4;
- Нефтеюганский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Белоярский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Когалым – 1.
«На момент выявления у 153 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 190 случаях. По 5 контакты устанавливаются. Состояние 145 пациентов тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 955 человек. За сутки излечился 181 человек, за весь период пандемии – 62 006 югорчан.