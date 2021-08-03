В Югре теплоснабжение соцобъектов запустят до начала осени

Ко Дню знаний в детских садах и школах станет теплее. Теплоснабжение социальных объектов в муниципалитетах Югры планируют запустить в преддверии 1 сентября. Глава региона Наталья Комарова обсудила этот вопрос с участниками координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства. В домах югорчан потеплеет, когда температура воздуха опустится до соответствующей отметки.

Сейчас идет подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период. Работы ведутся согласно графику. На подготовку к отопительному сезону в Югре предусмотрено 3,6 миллиардов рублей. Эти средства направили на уменьшение аварийности на объектах ЖКХ. В прошлом сезон в регионе было зафиксировано около 400 инцидентов.

«Приоритет – надежная, качественная, безаварийная работа объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной инфраструктуры в осенне-зимний период», –отметила Наталья Комарова.