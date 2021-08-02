Губернатор Югры рассказала о новых мерах поддержки для малого и среднего бизнеса

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что предприниматели малого и среднего бизнеса, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса, могут рассчитывать на поддержку. Так, глава региона попросила помочь в компенсации банковской ставки и дать указанным категориям приоритет в предоставлении микрозаймов. Информация об этом была озвучена во время заседания оперативного штаба.

Кроме того, Комарова поручила предлагать предпринимателям муниципальные меры поддержки.

«Соответствующие директивы должны быть внесены в установленном порядке на очередное заседание Правительства автономного округа», – резюмировала губернатор.