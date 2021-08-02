Югорские воспитатели стали малярами на время ремонта детсада

В детском саду «Березка» в Когалыме воспитателям пришлось на время переквалифицироваться в маляров-штукатуров. В то время как в дошкольном образовательном учреждении полным ходом идет ремонт: квалифицированные рабочие обновляют кровлю, окна, напольное покрытие и фасад, – воспитатели и няни взяли на себя эстетическую миссию – покрасили и расписали стены в группах.

«Пока дети отсутствуют, в 10 группах произведен косметический ремонт своими силами. Воспитатели, няни, красили стены, потолки, в групповых комнатах, раздевалках и спальнях», – рассказала ОТРК «Югра» заведующая детским садом «Березка» Ирина Шамсутдинова.