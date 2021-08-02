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В Югре насмерть сбили главного редактора газеты «Первая Советская»

Главного редактора югорской газеты сбила иномарка

В Югре насмерть сбили главного редактора газеты «Первая Советская»
фото: 1sov.news

Накануне, 1 августа, в Советском погибла главный редактор местной газеты Олеся Шарнина. По информации Госавтоинспекции Югры, женщину сбил водитель иномарки. Это также подтверждают сотрудники издания.

По предварительным данным, 28-летний владелец «Хендая» во время обгона не справился с управлением и вылетел на обочину, где задавил пешехода. Журналист скончалась от полученных травм на месте инцидента, автолюбитель получил травмы. Телеграм-канал «Обь» сообщает, что виновник ДТП находится под следствием.

«Трагедия, которую невозможно понять, принять, осознать. Олеся — прекрасный друг, настоящий профессионал, отзывчивый человек. Она всегда шла по жизни с улыбкой, не боялась трудностей, на нее можно было положиться, ей можно было довериться. Сложно поверить в то, что тебя больше нет», – пишет 1sov.news.

Олесе Шарниной было 38 лет. У нее остались муж и трое детей.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 583, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:43
Ещё одна трагедия на дорогах. Сколько ещё нужно трагедий: гибели детей, матерей, чтобы законодатели и власти пришли к необходимости принятия решения о снижении скорости движения в населенных пунктах до европейских стандартов? Чтобы они пришли до понимания о том что, автомобиль это не только источник повышенной опасности, но и орудие преднамеренного убийства. Что нет гибели на автодорогах по неосторожности, а есть преднамеренность и халатность водителей при управлении автомобилем в случае причинения гражданам тяжких повреждений или летального исхода. Тут некоторые адвокаты оправдывают тем, что типа водитель и пешеход равноправные участники дорожного движения. И, мол, сам пешеход типа виноват, что не увернулся от резко изменившего курс движения автомобиля или не учёл его непредсказуемые действий. Нечего себе равноправные участники движения! По их логике выходит, что танк и пехотинец- это тоже «равноправные» участники боя? Пока автомобильная мафия лоббирует ПДД в ГД, до тех пор будут на дорогах «виктории башкировы», «подполковники по раскрытию тяжких преступлений» и «водители из советского». До тех пор будут твориться произвол на дорогах. А пока наказание максимум 7 лет колонии- поселения никого не пугает.
Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей в ДТП в Советском Олеси Шарниной.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:03
Поддерживаю предыдущего автора.
Пьяных за рулем приравнять к террористам.Соотвественно наказывать строже. Любителей погонять - лишать авто. Если не его то на хозяина - штраф большой.
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