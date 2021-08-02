Главного редактора югорской газеты сбила иномарка

Накануне, 1 августа, в Советском погибла главный редактор местной газеты Олеся Шарнина. По информации Госавтоинспекции Югры, женщину сбил водитель иномарки. Это также подтверждают сотрудники издания.

По предварительным данным, 28-летний владелец «Хендая» во время обгона не справился с управлением и вылетел на обочину, где задавил пешехода. Журналист скончалась от полученных травм на месте инцидента, автолюбитель получил травмы. Телеграм-канал «Обь» сообщает, что виновник ДТП находится под следствием.

«Трагедия, которую невозможно понять, принять, осознать. Олеся — прекрасный друг, настоящий профессионал, отзывчивый человек. Она всегда шла по жизни с улыбкой, не боялась трудностей, на нее можно было положиться, ей можно было довериться. Сложно поверить в то, что тебя больше нет», – пишет 1sov.news.

Олесе Шарниной было 38 лет. У нее остались муж и трое детей.