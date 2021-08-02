В Югре изменили правила начисления компенсации платы за детский сад

Правительство Югры расширило возможности для семей с дошкольниками. Получать компенсацию родительской платы смогут больше людей. Теперь возвращать часть денег за услуги дошкольных учреждений на второго, третьего и последующих детей будут с учетом совершеннолетних. «В соответствии с решением для назначения компенсации в составе семьи учитываются все дети, включая совершеннолетних, обучающихся в очной форме в образовательной организации любого типа и вида в возрасте до 23 лет, не вступивших в брак», – уточнила глава региона Наталья Комарова.

Решение было принято на заседании правительства под председательством губернатора. Изменения связаны с возрастающей иждивенческой нагрузкой на семью в период получения ребенком образования по очной форме.