Число умерших за всю пандемию от COVID-19 югорчан выросло до 950

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 197 жителей округа. За всю пандемию 65 740 человек проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи выявлены на территории 20 муниципалитетов региона:

Сургут – 58;

Нижневартовск – 32;

Нефтеюганск – 24;

Ханты-Мансийск – 15;

Сургутский район – 8;

Мегион – 8;

Советский район – 7;

Нижневартовский район – 7;

Нягань – 6;

Урай – 5;

Лангепас – 4;

Кондинский район – 4;

Пыть-Ях – 4;

Югорск – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Радужный – 3;

Нефтеюганский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Когалым – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 165 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 189 случаях, по 7 контакт уточняется. Состояние 140 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 950 человек. За сутки излечились 109 человек, за весь период пандемии – 61 825 югорчан.