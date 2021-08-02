Число умерших за всю пандемию от COVID-19 югорчан выросло до 950

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 197 жителей округа. За всю пандемию 65 740 человек проходили лечение. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи выявлены на территории 20 муниципалитетов региона:
- Сургут – 58;
- Нижневартовск – 32;
- Нефтеюганск – 24;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Сургутский район – 8;
- Мегион – 8;
- Советский район – 7;
- Нижневартовский район – 7;
- Нягань – 6;
- Урай – 5;
- Лангепас – 4;
- Кондинский район – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Югорск – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Радужный – 3;
- Нефтеюганский район – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Когалым – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 165 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 189 случаях, по 7 контакт уточняется. Состояние 140 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 950 человек. За сутки излечились 109 человек, за весь период пандемии – 61 825 югорчан.