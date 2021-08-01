В Югре сократилась выдача автокредитов, а размер займов – вырос

В июне 2021 года выдача автокредитов в Югре сократилась на восемь процентов по сравнению с маем. За первый месяц лета жители региона взяли 1 363 займа на покупку машин. При этом средний размер автокредита вырос на два процента – до 1 109 300.

Такая ситуация характерна почти для всех регионов страны, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в России в июне 2021 года было выдано 84,9 тысячи автокредитов, что на четыре процента меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Средний размер кредита на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 1,09 миллиона руб. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита незначительно снизился - на 1,1 процента.

«Общему снижению спроса на автокредиты в эти месяцы в немалой степени способствовало отсутствие продаж по госпрограммам льготного автокредитования», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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